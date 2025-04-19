Эксперт рассказал о продвижении российских войск на двуреченском плацдарме

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные серьезно продвигаются на двуреченском плацдарме в Харьковской области. Его слова передает ТАСС.

«На двуреченском плацдарме, кроме Фиголевки, есть еще места, где ведутся активные боевые действия — это юго-запад населенного пункта Западная. Также наши войска довольно-таки серьезно продвинулись в районе Малой Шапковки и продвигаются по направлению трассы, которая снабжает украинских боевиков», — поделился Марочко.

Он уточнил, что трасса является важным логистическим узлом.

До этого Марочко рассказал, что ВС РФ готовят плацдарм для продвижения у населенного пункта Фиголевка на Харьковской направлении.

По его словам, российские войска закрепляются на позициях возле села, идут позиционные бои.

Также Марочко рассказывал, что российские войска успешно подошли к поселку Локня в Сумской области, вскоре может начаться штурм.

Ранее силовики заявили о поражении подразделений ВСУ в районе Олешни Курской области.