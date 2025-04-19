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Эксперт рассказал о подготовке российской армии к продвижению в Харьковской области

Марочко: армия РФ готовит плацдарм для продвижения у харьковской Фиголевки
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ готовят плацдарм для продвижения у населенного пункта Фиголевка на Харьковской направлении. Его слова передает ТАСС.

По его словам, российские войска закрепляются на позициях возле села, идут позиционные бои.

«Украинские боевики предпринимают ряд контратак для того, чтобы вернуть ранее утраченные позиции. Но в целом могу сказать, что обстановка здесь очень сложная, напряженная, но наши ребята удерживают позиции. Сейчас на закрепленных позициях идет работа по укреплению линии обороны для дальнейшей подготовки плацдарма для продвижения», — отметил Марочко.

До этого Марочко рассказывал, что российские войска успешно подошли к поселку Локня в Сумской области, вскоре может начаться штурм.

Ранее силовики заявили о поражении подразделений ВСУ в районе Олешни Курской области.

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