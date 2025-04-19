Российские войска вскоре начнут штурм Локни в Сумской области

Российские войска успешно подошли к поселку Локня в Сумской области, вскоре может начаться штурм. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо сумского направления: наши военнослужащие вплотную подошли к населенному пункту Локня. Сейчас там идут активные боевые действия», — сообщил Марочко.

Локня находится между поселком Басовка и Юнаковка — в последней украинские войска активно строят укрепления, так как Юнаковка обладает важным оперативным значением: во время оккупации Суджанского района Курской области, через этот поселок шли основные логистические маршруты украинской армии.

В данный момент под российским контролем находятся четыре населенных пункта в Сумской области: Журавка, Новенькое, Басовка и Веселовка. Российская армия перешла границу Сумской и Курской областей для установления так называемой «санитарной зоны» и обеспечения безопасности российского приграничья.

Ранее силовики заявили о поражении подразделений ВСУ в районе Олешни Курской области.