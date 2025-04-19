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Российские войска вскоре начнут штурм Локни в Сумской области

Марочко: российские войска успешно подошли к Локне в Сумской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска успешно подошли к поселку Локня в Сумской области, вскоре может начаться штурм. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо сумского направления: наши военнослужащие вплотную подошли к населенному пункту Локня. Сейчас там идут активные боевые действия», — сообщил Марочко.

Локня находится между поселком Басовка и Юнаковка — в последней украинские войска активно строят укрепления, так как Юнаковка обладает важным оперативным значением: во время оккупации Суджанского района Курской области, через этот поселок шли основные логистические маршруты украинской армии.

В данный момент под российским контролем находятся четыре населенных пункта в Сумской области: Журавка, Новенькое, Басовка и Веселовка. Российская армия перешла границу Сумской и Курской областей для установления так называемой «санитарной зоны» и обеспечения безопасности российского приграничья.

Ранее силовики заявили о поражении подразделений ВСУ в районе Олешни Курской области.

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