Экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова проверяют еще по трем эпизодам

ТАСС: Тимура Иванова проверяют на причастность к еще трем преступлениям

Следователи проверяют бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова на причастность к еще трем преступлениям. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

«Следователи проводят проверку по факту совершения Ивановым еще трех преступлений, предусматривающих уголовную ответственность», — сказал он.

Накануне Московский городской суд продлил срок ареста Иванову.

15 марта стало известно, что суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции.

Иванова задержали 23 апреля 2024 года на рабочем месте. Его обвиняют в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. Позднее было возбуждено второе дело — о хищении 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» и растрате более 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Иванова нашли секретный документ.