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В США признали, что победить Россию на поле боя на Украине невозможно

19fortyfive: желание западных ястребов о поражении России не сбылось
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Сергей Бобылев/РИА Новости

США следует признать непобедимость России на поле боя и проявить сдержанность. Об этом пишет издание 19fortyfive.

«Сдержанность — это единственная стратегическая структура, которая принимает мир таким, какой он есть: раздробленным, изменчивым и больше не однополярным. Она признает, что не каждая борьба является нашей, не каждый союзник стоит затраченных затрат <…> На Украине сдержанность не означает сдачу Киева. Это означает признание того, что Россия не может быть побеждена», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркивают, что эпоха многополярности закончилась как из-за внешнего, так и из-за внутреннего давления на США.

Кроме того, аргументы в пользу вооружения Киева могут привести к обострению конфликта на условиях, которые США не смогут контролировать.

До этого американский военный аналитик Скотт Риттер в интервью Sputnik заявил, что госсекретарь США Марко Рубио пытается вмешаться в переговорный процесс на стороне Украины.

Ранее Трамп не исключил, что США выйдут из переговорного процесса по Украине.

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