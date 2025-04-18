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Американский офицер сравнил российский сухпаек с западными аналогами

В ВС США назвали российский сухпаек реально вкусной едой
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Brave Belly/YouTube

Офицер Вооруженных сил (ВС) США попробовал российский сухой паек и поставил его выше западных аналогов по вкусу и качеству. Своим мнением он поделился в видеоблоге на YouTube.

«Вот это я называю настоящей едой в сухпайке. Не то что американские — да и западные в целом. Лично для меня они вообще едой не являются. А тут — все как надо. Русская еда — это, по моему мнению, реально вкусная еда. Десять из десяти. Ничего добавлять не надо. Ни соли, ни перца. Серьезно», — сказал офицер.

В марте замминистра обороны России Андрей Булыга заявил, что российские штурмовики получат витаминизированные напитки, которые пьют космонавты на Международной космической станции. Он поручил оперативно подготовить соответствующие технические условия для выпуска опытной партии индивидуальных рационов питания и направить их в группировки в зоне проведения специальной военной операции для апробации.

До этого стало известно, что ущерб министерству обороны по делу о поставке некачественных армейских сухпайков от Грязинского пищевого комбината составляет не менее 1,3 миллиарда рублей. Согласно данным расследования, в армию поставлялись некачественные продукты по завышенной цене; говядина заменялась курятиной или свининой, а энергетическая ценность пайков занижалась. Экспертиза подтвердила, что сухпайки не соответствуют требованиям и не могут быть использованы.

Ранее ветеран СВО Балашов сообщил, что найденный под Изюмом сухпаек изменил его жизнь.

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