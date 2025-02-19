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Ветеран СВО заявил, что находка на поле боя изменила его жизнь

Ветеран СВО рассказал, как найденный под Изюмом сухпаек изменил его жизнь
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Участник специальной военной операции Владислав Балашов рассказал, как во время боев в Харьковской области нашел предмет, который изменил его жизнь. Об этом пишет Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Ветеран рассказал, что в Харьковской области он был наводчиком самоходной гаубицы. В районе города Изюма он вместе с сослуживцем нашел сухпайки, которые произвели в Бельгии. Балашов признался, что удивился, найдя внутри «хорошую лазанью с мясом».

Надписи на продуктах указывали, что при производстве использовали технологию сублимации. Спустя время, когда военный вернулся на Родину и решил заняться бизнесом, то он вспомнил об этом методе производства и заготовки блюд.

«Когда решали, чем заняться, и увидели про сублимацию, всплыл этот момент в памяти», — вспоминает ветеран.

До этого сообщалось, что российский боевой инженер, старший лейтенант Вооруженных сил России Евгений Кочергин вызвал огонь на себя и спас свое подразделение, убедив бойцов отойти.

Ранее в Курске наказали фельдшера и санитара, отказавшихся помочь фронтовику.

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