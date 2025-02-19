Ветеран СВО заявил, что находка на поле боя изменила его жизнь

Ветеран СВО рассказал, как найденный под Изюмом сухпаек изменил его жизнь

Участник специальной военной операции Владислав Балашов рассказал, как во время боев в Харьковской области нашел предмет, который изменил его жизнь. Об этом пишет Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

Ветеран рассказал, что в Харьковской области он был наводчиком самоходной гаубицы. В районе города Изюма он вместе с сослуживцем нашел сухпайки, которые произвели в Бельгии. Балашов признался, что удивился, найдя внутри «хорошую лазанью с мясом».

Надписи на продуктах указывали, что при производстве использовали технологию сублимации. Спустя время, когда военный вернулся на Родину и решил заняться бизнесом, то он вспомнил об этом методе производства и заготовки блюд.

«Когда решали, чем заняться, и увидели про сублимацию, всплыл этот момент в памяти», — вспоминает ветеран.

До этого сообщалось, что российский боевой инженер, старший лейтенант Вооруженных сил России Евгений Кочергин вызвал огонь на себя и спас свое подразделение, убедив бойцов отойти.

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