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Для российских военных создадут новые сухпайки для доставки дронами

Российские штурмовики получат рационы питания космонавтов
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские штурмовики получат витаминизированные напитки, которые пьют на МКС. Об этом сообщил замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Булыга во время рабочего совещания с представителями профильных центральных органов военного управления, группировок войск, которые отвечают за материально-техническое обеспечение в зоне проведения спецоперации, а также предприятий промышленности.

Он поручил оперативно подготовить соответствующие техусловия для выпуска опытной партии индивидуальных рационов питания (ИРП) и направить их в группировки в зоне СВО для апробации.

«Этот рацион питания должен быть весом не больше 1,5 кг и содержать норму калорий на 24 часа», — сказал Булыга.

Во время совещания обсуждались новые более калорийные «продуктовые комплекты выживания» и вопросы модернизации системы МТО с учетом опыта проведения спецоперации.

В ходе совещания также были представлены робототехнические комплексы и FPV-дроны, способные в кузовах незаметно доставлять ИРП на передовой.

5 марта сообщалось, что следственные действия в рамках уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны проходят в нескольких субъектах России.

Ранее Минобороны России показало обновленные сухпайки для военных.

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