Продвижение российских войск к Константиновке ускорится благодаря освобождению населенного пункта Калиново в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Освобождение Калинова ускорит движение российских сил в направлении Константиновки», — сказал собеседник агентства.

18 апреля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что на текущий момент освобождено около 80% территории ДНР. При этом остался «ряд ключевых, важных, стратегических населенных пунктов, которые нам придется взять», отметил он. Речь идет о Константиновке, Краматорске, Славянске и Дружковке, уточнил Марочко.

Вооруженные силы РФ освободили поселок Калиново 16 апреля. При взятии населенного пункта российские войска нанесли удары по семи украинским механизированным и двум штурмовым бригадам, а также по двум бригадам территориальной обороны, в результате чего противник потерял до 310-ти военнослужащих, два танка, боевую бронемашину HMMWV, бронетранспортер Stryker, а также бронемашину «Козак».

Село Калиново находится к северу от Очеретино, которое было освобождено в ходе наступления на Новогродовку, и к юго-западу от Дзержинска.

Всего за неделю бойцы ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР: Валентиновку, Калиново, Елизаветовку и Преображенку.

Ранее Марочко заявил о продвижении ВС РФ на Купянском направлении.