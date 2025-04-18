Вооруженные силы РФ освободили около 80% территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо ДНР: цифра освобождения приближается к 80%, но это весьма условный показатель, поскольку есть ряд ключевых, важных, стратегических населенных пунктов, которые нам придется взять», — сказал он.

Речь идет о Константиновке, Краматорске, Славянске и Дружковке, уточнил Марочко.

Сегодня в Минобороны РФ заявили, что российские войска за неделю взяли под контроль четыре населенных пункта в ДНР: Валентиновку, Калиново, Елизаветовку и Преображенку.

18 апреля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская армия в ходе продвижения в районе населенного пункта Каменка взяла под огневой контроль участок трассы Лиман Второй — Колодезное протяженностью около 3 км.

До этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сказал, что под Часовым Яром в ДНР число иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сравнялось с украинцами. Он отметил, что усилия «солдат удачи» не приводят к результату — российская армия продолжает активно продвигаться вперед.

Ранее военный эксперт назвал причины удержания Часова Яра ВСУ.