Российские войска освободили поселок Калиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 310-ти военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина HMMWV и бронетранспортер «Stryker» производства США, а также боевая бронированная машина «Козак»», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что при взятии Калинова российские войска нанесли удары по семи украинским механизированным и двум штурмовым бригадам, а также по двум бригадам территориальной обороны.

Село Калиново находится к северу от Очеретино, которое было освобождено в ходе наступления на Новогродовку, и к юго-западу от Дзержинска.

До этого пленный украинский военный Николай Чебанов рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово на западе Донецкой области пытались отобрать припасы у мирных жителей, прятавшихся в подвале.

Пленный уточнил, что получил эту информацию от украинских военных, служивших в 110-й бригаде ВСУ. По его словам, среди его сослуживцев были те, кто плохо относился к мирным жителям, считая их предателями.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершали расправы над жителями Угледара ради «картинки» в западных СМИ.