Лавров назвал опасной «нагрузку» переговоров США и Ирана посторонними вопросами

Попытки «нагрузить» ирано-американские переговоры вопросами, не имеющими отношения к ядерной программе, создают опасную ситуацию. Об этом после встречи с иранским коллегой Аббасом Арагчи заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что единственным вариантом договоренности, как только что сказал господин министр, является договоренность исключительно по ядерным делам», — заявил он.

По словам Лаврова, иранская сторона готова искать договоренность в рамках соглашения о нераспространении ядерного оружия. Он добавил, что этот аспект важно учитывать и те, кто пытается «нагрузить переговоры не имеющими [отношения] к ядерным делам вопросами, тем самым создают очень рискованную ситуацию».

В ходе этого же брифинга Лавров заявил, что российская сторона приветствует стремление США и Ирана достичь договоренностей по иранской ядерной программе. По его словам, Москва готова поддерживать интересы Тегерана в переговорном процессе.

США и Иран намерены вновь обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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