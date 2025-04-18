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ВС России уничтожили диверсионную группу ВСУ в Сумской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили диверсионную группу ВСУ в Сумской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие-артиллеристы группировки «Север» уничтожили украинскую диверсионную группу в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Было вскрыто перемещение диверсионно-разведывательной группы украинских формирований в районе одного из населенных пунктов в Сумской области в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

После обнаружения противника по нему был нанесен удар при помощи артиллерии. Точные потери противника в министерстве не сообщили.

В Минобороны добавили, что за минувшие сутки боев в Курской области украинские войска лишились 225 солдат.

13 апреля представитель силовых структур РФ рассказал, что в Курской области 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе иностранный наемник, сдались в плен российским войскам. По его словам, был случай, когда украинским солдатам отдали приказ идти штурмовать российские позиции, но они сдались в плен всем отделением.

Ранее украинских солдат обвинили в разграблении Угледара в ДНР.

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