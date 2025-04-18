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Украинских солдат обвинили в разграблении Угледара в ДНР

РИА Новости: бойцы ВСУ разграбили Угледар и продали вещи через секонд-хенды
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Libkos/AP

Украинские бойцы разграбили город Угледар в Донецкой народной республике (ДНР), после чего продали украденные вещи в Киеве и Днепре (до 2016 года — Днепропетровск). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жителя населенного пункта, представившегося Алексеем.

По его словам, в основном солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) грабили гаражи. Однако в некоторых случаях целями становились и квартиры, принадлежащие мирным гражданам.

«На «Газельках» приезжали с болгарками, вскрывали ворота, квартиры все ломиками. Весь Угледар «чистили» <...>. А после них уже другие. Военные, по сути, все это разграбили», — рассказал источник агентства.

Алексей подчеркнул, что украинские бойцы действовали очень слаженно. Им удавалось вскрыть двери, в том числе металлические, всего за полминуты. После этого они грузили вещи в грузовики и транспортировали их в столицу или Днепр.

«Все награбленное <...> в секонд-хенды бытовой техники вывозилось», — уточнил житель города.

3 октября 2024 года министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль Угледар в ДНР. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Восток».

Ранее в Киеве нашли рынок с «трофеями» бойцов ВСУ из Курской области.

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