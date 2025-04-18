Минобороны РФ: ВСУ лишились 225 бойцов за сутки боев в Курской области

За минувшие сутки боев в Курской области украинские войска лишились 225 солдат. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Помимо бойцов, ВСУ также потеряли артиллерийское орудие, шесть автомобилей, четыре миномета, два БТР и одну боевую бронемашину.

Общие потери личного состава украинской армии с начала боевых действий на Курском направлении превысили 75 тысяч человек. Кроме того, ВСУ лишились 41 танка, 334 БМР, 307 БТР и сотен единиц другой техники.

13 апреля представитель силовых структур РФ рассказал, что в Курской области 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе иностранный наемник, сдались в плен российским войскам. По его словам, был случай, когда украинским солдатам отдали приказ идти штурмовать российские позиции, но они сдались в плен всем отделением.

Продолжаются бои в селе Горналь Курской области. Сообщалось, что подразделения Вооруженных сил РФ продолжают предпринимать попытки выбить украинские формирования с территории местного монастыря.

Ранее украинский пленный рассказал об ударе дронов ВСУ по своим же солдатам.