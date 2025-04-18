Украинский пленный рассказал об ударе дронов ВСУ по своим же солдатам

Пленный боец ВСУ Стрельчук рассказал об ударе украинских дронов в ходе эвакуации

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесло удар с помощью беспилотников по своим же солдатам, попавшим в плен к ВС России. Об этом РИА Новости рассказал пленный боец ВСУ Сергей Стрельчук.

«В лесопосадке украинские солдаты увидели, что мы сдались в плен. Начали вести обстрел. И еще летала «Баба-Яга» (беспилотник)», — рассказал он.

Стрельчук отметил, что украинские войска скидывали с дронов снаряды в ходе эвакуации.

13 апреля представитель силовых структур РФ рассказал, что в Курской области 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе иностранный наемник, сдались в плен российским войскам. По его словам, был случай, когда украинским солдатам отдали приказ идти штурмовать российские позиции, но они сдались в плен всем отделением.

Позже Минобороны России показало кадры с группой военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен российским войскам.

Ранее пленный рассказал о ненависти ВСУ к жителям Курахово.