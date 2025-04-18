Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный рассказал об ударе дронов ВСУ по своим же солдатам

Пленный боец ВСУ Стрельчук рассказал об ударе украинских дронов в ходе эвакуации
close
РИА Новости

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесло удар с помощью беспилотников по своим же солдатам, попавшим в плен к ВС России. Об этом РИА Новости рассказал пленный боец ВСУ Сергей Стрельчук.

«В лесопосадке украинские солдаты увидели, что мы сдались в плен. Начали вести обстрел. И еще летала «Баба-Яга» (беспилотник)», — рассказал он.

Стрельчук отметил, что украинские войска скидывали с дронов снаряды в ходе эвакуации.

13 апреля представитель силовых структур РФ рассказал, что в Курской области 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе иностранный наемник, сдались в плен российским войскам. По его словам, был случай, когда украинским солдатам отдали приказ идти штурмовать российские позиции, но они сдались в плен всем отделением.

Позже Минобороны России показало кадры с группой военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сдались в плен российским войскам.

Ранее пленный рассказал о ненависти ВСУ к жителям Курахово.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами