ВСУ несколько раз атаковали село в Брянской области, есть пострадавший

Житель Брянской области ранен в результате атаки ВСУ на село Ломаковка

Украинская армия нанесла несколько ударов при помощи миномета и беспилотников по селу Ломаковка в Брянской области. Подробности в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате минометного обстрела и атаки дронами-камикадзе полностью сгорел жилой дом, надворные постройки и подсобное хозяйство. <...> При повторной атаке украинскими террористами, к сожалению, пострадал житель села», — рассказал глава области.

Он уточнил, что пострадавшего доставили в районную клинику, где врачи оказывают ему медицинскую помощь.

17 апреля ВСУ атаковали храм-часовню в селе Зерново Суземского района Брянской области при помощи беспилотников. Пострадавших в результате украинской атаки не было.

Днем ранее удар украинских войск повредил комплектную трансформаторную подстанцию ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Многие абоненты оставались без света, пока специалистам не удалось восстановить энергоснабжение.

Ранее сообщалось об атаке дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар.