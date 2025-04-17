ВСУ атаковали храм-часовню в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали храм-часовню в селе Зерново Суземского района Брянской области при помощи беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Ничего святого! ВСУ совершили минометный обстрел и целенаправленный удар дронами-камикадзе по храму-часовне в селе Зерново Суземского района», — сообщил глава региона.

Богомаз добавил, что пострадавших в результате украинской атаки нет.

До этого сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских, расположенной в Курской области. В настоящий момент территория вокруг усадьбы оцеплена, специалисты работают над определением типа использованных ракет.

Кроме того, помощник начальника управления ФСИН России по Курской области, протоиерей Александр Зинченко заявил, что в селе Погребки Суджанского района в храме сгорели святыни после удара по нему Вооруженных сил Украины.

Ранее российские военные вывезли старинную икону из Курской области.