В российском регионе восстановили энергосбережение после атаки БПЛА

Энергоснабжение восстановлено в Брянской области после атаки БПЛА

Специалисты восстановили энергоснабжение в Брянской области после атаки украинского беспилотного летательного аппарата на трансформаторную подстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В настоящее время энергоснабжение осуществляется в штатном режиме», — написал он.

Глава региона уточнил, что 16 апреля в результате атаки БПЛА произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Без электроэнергии оставалась часть жителей населенного пункта Подывотье в Севском районе.

17 апреля также сообщалось, что в Шуе Ивановской области отбили атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По рассказам местных жителей, в начале четвертого ночи в городе раздалось не менее пяти мощных взрывов, слышались звуки стрельбы. Предположительно, было сбито несколько воздушных целей.

17 апреля силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник самолетного типа над шестью регионами России.

Ранее в Брянской области 18 домов сгорели после атак дронов ВСУ.