Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе восстановили энергосбережение после атаки БПЛА

Энергоснабжение восстановлено в Брянской области после атаки БПЛА
close
Global Look Press

Специалисты восстановили энергоснабжение в Брянской области после атаки украинского беспилотного летательного аппарата на трансформаторную подстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В настоящее время энергоснабжение осуществляется в штатном режиме», — написал он.

Глава региона уточнил, что 16 апреля в результате атаки БПЛА произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Без электроэнергии оставалась часть жителей населенного пункта Подывотье в Севском районе.

17 апреля также сообщалось, что в Шуе Ивановской области отбили атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По рассказам местных жителей, в начале четвертого ночи в городе раздалось не менее пяти мощных взрывов, слышались звуки стрельбы. Предположительно, было сбито несколько воздушных целей.

17 апреля силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник самолетного типа над шестью регионами России.

Ранее в Брянской области 18 домов сгорели после атак дронов ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами