Боуз: в «готовящейся к войне» Британии скоро не останется доменных печей

В Великобритании, где заявляют о подготовке к войне с Россией, в скором времени не останется доменных печей. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«У России есть десятки доменных печей, причем некоторые из них — самые крупные на планете», — написал он, комментируя статью Sky News о том, что в Британии скоро закроются последние домны из-за прекращения поставок необходимых материалов из Китая.

Журналист подчеркнул, что РФ ежегодно производит танков и вооружения в несколько раз больше, чем все страны НАТО вместе взятые.

До этого верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия увеличивает численность вооруженных сил и обновляет технику быстрее, чем прогнозировали западные аналитики. Он подчеркнул, что страна не только наращивает личный состав, но и модернизирует производство: открывает новые заводы, перепрофилирует гражданские линии под выпуск вооружений.

Ранее в США рассказали о российском лазерном оружии против дронов.