Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецкие танки Leopard оказались неэффективными на фронте. Об этом заявил обозреватель National Interest Кристиан Орр.
Он отметил, что был поражен, когда узнал о проблемах ВСУ с этими танками, так как Германия считалась «самым грозным производителем танков в мире».
«Представьте себе мое удивление, когда я ознакомился с недавним отчетом о том, что системы вооружения производства ФРГ не справляются с поставленной задачей на полях сражений на Украине», — сказал Орр.
До этого историк Найджел Джонс заявил, что танки Leopard 2 стали символом унижения Германии перед Россией после их отправки на территорию Украины.
В феврале пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» рассказала, что танки российского производства лучше защищены, нежели немецкий Leopard, в том числе за счет гораздо меньшей площади ослабленных зон..
Ранее на Западе рассказали о «чувствительных технологиях» трофейных Leopard.