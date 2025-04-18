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Американского обозревателя удивили проблемы с немецкими танками на Украине

NI: танки Leopard сталкиваются с проблемами на Украине, они неэффективны
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Dmytro Smolienko/Global Look Press

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецкие танки Leopard оказались неэффективными на фронте. Об этом заявил обозреватель National Interest Кристиан Орр.

Он отметил, что был поражен, когда узнал о проблемах ВСУ с этими танками, так как Германия считалась «самым грозным производителем танков в мире».

«Представьте себе мое удивление, когда я ознакомился с недавним отчетом о том, что системы вооружения производства ФРГ не справляются с поставленной задачей на полях сражений на Украине», — сказал Орр.

До этого историк Найджел Джонс заявил, что танки Leopard 2 стали символом унижения Германии перед Россией после их отправки на территорию Украины.

В феврале пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» рассказала, что танки российского производства лучше защищены, нежели немецкий Leopard, в том числе за счет гораздо меньшей площади ослабленных зон..

Ранее на Западе рассказали о «чувствительных технологиях» трофейных Leopard.

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