NI: танки Leopard сталкиваются с проблемами на Украине, они неэффективны

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецкие танки Leopard оказались неэффективными на фронте. Об этом заявил обозреватель National Interest Кристиан Орр.

Он отметил, что был поражен, когда узнал о проблемах ВСУ с этими танками, так как Германия считалась «самым грозным производителем танков в мире».

«Представьте себе мое удивление, когда я ознакомился с недавним отчетом о том, что системы вооружения производства ФРГ не справляются с поставленной задачей на полях сражений на Украине», — сказал Орр.

До этого историк Найджел Джонс заявил, что танки Leopard 2 стали символом унижения Германии перед Россией после их отправки на территорию Украины.

В феврале пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» рассказала, что танки российского производства лучше защищены, нежели немецкий Leopard, в том числе за счет гораздо меньшей площади ослабленных зон..

Ранее на Западе рассказали о «чувствительных технологиях» трофейных Leopard.