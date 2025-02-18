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«Уралвагонзавод» сравнил защиту у российских танков и немецкого Leopard

«Уралвагонзавод»: российские танки защищены лучше, чем немецкий Leopard
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Sven Eckelkamp/Global Look Press

Танки российского производства лучше защищены, нежели немецкий Leopard. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Уралвагонзавод».

«Современные российские танки по сравнению с западными имеют лучшую защищенность, в том числе за счет гораздо меньшей площади ослабленных зон. Основное преимущество нашей бронетехники в том, что она постоянно модернизируется», — отметили представители концерна, комментируя изучение специалистами подбитого танка производства ФРГ.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинскую разведку и чиновников Пентагона писала, что российские войска постепенно адаптируют средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем чаще перехватывать дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, которые США и Британия разрешили использовать Украине для ударов вглубь РФ.

Издание отметило, что армия России уже научилась подавлять снаряды с GPS-наведением, включая Excalibur и HIMARS.

Ранее Путин назвал условие для развития экономики и обороноспособности России.

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