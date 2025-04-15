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В Британии назвали танки Leopard 2 символом унижения ФРГ перед Россией

Spectator: танки Leopard 2 стали символом унижения Германии
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Martin Meissner/AP

Танки Leopard 2 стали символом унижения Германии перед Россией после их отправки на территорию Украины. Об этом заявил историк Найджел Джонс в статье для британского журнала The Spectator.

«Само их присутствие — и очевидная неудача — на той же территории, где их предшественники потерпели поражение 80 лет назад, является весьма символичным унижением со стороны России для Германии», — написал эксперт.

Джонс добавил, что немецкая тяжелая техника никогда не могла сравниться с советскими образцами. По его словам, танки Германии неоднократно показывали свои недостатки.

Накануне газета Telegraph сообщила, что произведенные в Германии танки Leopard 2 оказались фактически бесполезны в условиях украинского фронта. Журналисты отметили, что данные машины имеют множество уязвимостей перед атаками БПЛА. При этом их невозможно ремонтировать на поле боя.

Ранее на Западе рассказали о «чувствительных технологиях» трофейных Leopard.

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