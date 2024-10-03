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На Западе рассказали о «чувствительных технологиях» трофейных Leopard

MWM: захваченные ВС РФ танки Leopard 2 могут иметь чувствительные технологии

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Sven Eckelkamp/Global Look Press

Танки Leopard, захваченные российскими военными в качестве трофеев на СВО, могут иметь чувствительные технологии. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Уралвагонзавод» получил трофейный Leopard 1 октября.

«Специалисты анализируют компоненты, системы и подсистемы танка для получения разведданных о его возможностях, в том числе «для оценки фактического военно-технического уровня различных систем и самой захваченной машины», — говорится в публикации издания.

Журналисты подчеркивают, что захваченный танк не был построен специально для экспорта, но был взят непосредственно из запасов немецкой армии, а это означает, что он может быть оснащен более чувствительными технологиями.

До этого сотрудники научно-исследовательского испытательного института автомобильной техники Минобороны России изучили трофейную бронемашину MRAP Cougar Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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