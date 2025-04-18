Украинские снайперы расстреливали мирных жителей Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР) до взятия города под контроль Вооруженными силами (ВС) России. Об этом РИА Новости рассказал командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени Захарченко ВС РФ с позывным «Саб».

«В Красногоровке был парень с нервным расстройством. Мирные рассказали, что они [снайперы] просто взяли и застрелили его – непонятно почему», — сказал боец.

По словам «Саба», случай расстрела гражданского жителя населенного пункта снайперами Вооруженных сил Украины (ВСУ) является не единичным. Как подчеркнул российский командир, украинский военнослужащий выстрелил в молодого человека в момент, когда он возвращался в жилой дом с водой на велосипеде.

До этого украинский военнопленный заявил, что ВСУ в Курахово на западе Донецкой области пытались отобрать припасы у мирных жителей, прятавшихся в подвале.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершали расправу над жителями Угледара ради «картинки» в западных СМИ.