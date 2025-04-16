Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово на западе Донецкой области пытались отобрать припасы у мирных жителей, прятавшихся в подвале. Получив отпор, они забросали их гранатами, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Николай Чебанов.

«Наши солдаты обчищали подвалы, а там сидели мирные жители с детьми и бабушки. И они хотели (их. — «Газета.Ru») зачистить, у них не получилось, они закидали гранатами», — рассказал собеседник агентства.

Пленный уточнил, что получил эту информацию от украинских военных, служивших в 110-й бригаде ВСУ. По его словам, среди его сослуживцев были те, кто плохо относился к мирным жителям, считая их предателями.

«Ждуны» на них (мирных жителей. — «Газета.Ru») говорят, которые ждут, что русский мир зайдет в эту позицию, там, где мы сидели», — поделился деталями Чебанов.

В начале января Минобороны России сообщило об освобождении города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Активные бои за этот населенный пункт продолжались два месяца. По данным ведомства, взятие под контроль Курахово позволило российским войскам выйти на «оперативный простор», благодаря чему темпы освобождения ДНР выросли.

Курахово находится в 46 км от Донецка и 30 км к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершали расправу над жителями Угледара ради «картинки» в западных СМИ.