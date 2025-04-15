Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивали жителей Угледара ради «картинки» в западных медиа. Об этом РИА Новости заявил выживший житель города Виктор.

«Там ребята организовали дизель, генератор поставили, воду хотя бы техническую давать людям. Люди собрались — а бочка там на тысячу литров, большая — и только немцы приехали, корреспонденты, они за угол заехали и прилет мины — раз, два. Всех, кто там стояли, на куски поразрывало. А эти быстренько развернулись и давай снимать: «Вах-вах, русские, русские все расстреляли!» — рассказал Виктор.

Виктор утверждает, что это была спланированная ВСУ провокация, чтобы обвинить российские войска в военных преступлениях. Он добавил, что многие жители города погибли в результате обстрелов, могилы местных жителей расположены у подъездов многоквартирных домов.

Также сапер-стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Зять» рассказал, что командование украинской армии во время боев потеряло большое количество солдат угледарской группировки в тоннелях под городом.

Ранее украинские военные признали, что у России больше знаний и сильная армия.