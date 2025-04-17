В ХАМАС прокомментировали предложение Израиля по Газе

Предложение о прекращении огня в секторе Газа, выдвинутое Израилем, включает невыполнимые условия, заявил лидер палестинского движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хейя. Об этом сообщает Al Jazeera.

По его словам, реализация предложения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не приведет к прекращению конфликта и уходу израильских военных из анклава.

Накануне член политбюро ХАМАС Хусам Бадран заявил, что движение отказывается рассматривать идею переселения из Газы, предложенную Соединенными Штатами и Израилем.

Также телеканал Al Arabiya сообщил о том, что палестинское движение ХАМАС предоставит посредникам подробный отчет о состоянии всех находящихся в секторе Газа израильских заложников.

13 апреля член политбюро движения ХАМАС Басем Наим заявил, что соглашение с Израилем должно не только включать в себя обмен удерживаемых в секторе Газа на палестинских заключенных, но и обеспечивать полное прекращение огня.

Ранее Израиль ответил на предложение посредников по Газе своим собственным.