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Российские военные научились принудительно сажать украинский БПЛА «Фурия 2»

РИА Новости: бойцы ВС РФ научились перехватывать новый украинский дрон «Фурия 2»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие научились перехватывать и принудительно сажать новый разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), получивший название «Фурия 2». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оператора дронов 40-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ с позывным «Волк».

Мужчина показал журналистам перехваченный украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и рассказал, что это — улучшенная версия дрона «Фурия».

«В модернизации они (представители ВСУ — «Газета.Ru») добились больших частот управления (расширили частотный диапазон — «Газета.Ru»), [повысили] дальность и в целом рэбоустойчивость», — пояснил источник агентства.

По его словам, изначально украинские бойцы имели возможность запускать этот БПЛА в российские регионы даже на низкой высоте. В том числе причина заключается в том, что системы противовоздушной обороны не могли их распознать.

Однако со временем военные ВС РФ узнали, на каких частотах происходит управление такими дронами. Поэтому теперь они не способны преодолеть даже линию обороны, подчеркнул «Волк».

Ранее российские солдаты с помощью БПЛА подбили бронеавтомобиль американского производства стоимостью $500 тысяч.

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