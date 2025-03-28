Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В курском селе Погребки из-за удара ВСУ по храму сгорели святыни

Протоиерей Зинченко: в селе Погребки из-за удара ВСУ по храму сгорели святыни
close
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Помощник начальника управления ФСИН России по Курской области, протоиерей Александр Зинченко заявил, что в селе Погребки Суджанского района в храме сгорели святыни после удара по нему Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

«Храм, как мы видим, уже не подлежит восстановлению. Скорее всего, под снос, заново его придется строить», — сказал он.

По словам протоиерея, все ценности, которые были внутри храма, включая старинные иконы, сгорели.

Как отмечает агентство, в селе Погребки трудно встретить дом, который остался целым после того как село занимали ВСУ.

24 марта сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела храма XIX века в Курской области. Уголовное дело было возбуждено по статье о террористическом акте и уничтожении или повреждении объекта культурного наследия. По данным следствия, не позднее марта Вооруженные силы Украины обстреляли Свято-Троицкий храм в Судже, являющийся объектом культурного наследия. При атаке здание храма было повреждено и частично разрушено.

Ранее российские военные подняли упавший православный крест в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами