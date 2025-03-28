В курском селе Погребки из-за удара ВСУ по храму сгорели святыни

Помощник начальника управления ФСИН России по Курской области, протоиерей Александр Зинченко заявил, что в селе Погребки Суджанского района в храме сгорели святыни после удара по нему Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

«Храм, как мы видим, уже не подлежит восстановлению. Скорее всего, под снос, заново его придется строить», — сказал он.

По словам протоиерея, все ценности, которые были внутри храма, включая старинные иконы, сгорели.

Как отмечает агентство, в селе Погребки трудно встретить дом, который остался целым после того как село занимали ВСУ.

24 марта сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела храма XIX века в Курской области. Уголовное дело было возбуждено по статье о террористическом акте и уничтожении или повреждении объекта культурного наследия. По данным следствия, не позднее марта Вооруженные силы Украины обстреляли Свято-Троицкий храм в Судже, являющийся объектом культурного наследия. При атаке здание храма было повреждено и частично разрушено.

Ранее российские военные подняли упавший православный крест в Курской области.