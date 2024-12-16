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Российские военные вывезли старинную икону из Курской области

Российские военные вывезли двухсотлетнюю икону Божьей Матери из Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие военной полиции группировки войск «Север» помогли священникам вывезти из Курской области двухсотлетнюю Казанскую икону Божией Матери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что бойцы оказали помощь Свято-Троицкому храму в Глушковском районе Курской области в устранении последствий ударов украинских войск. Ценные религиозные артефакты перевезли в другие места в целях сохранности.

Также в Минобороны сообщили, что военные полицейские на постоянной основе помогают жителям населенных пунктов Курской области, куда не могут добраться волонтеры. Они доставляют продукты питания и предметы первой необходимости.

«Противник, испытывая неудачи на тактических направлениях, все чаще начинает бить по гражданским мирным домам, по объектам культурного наследия и социально важным объектам. Вот именно для этого мы приехали сюда», — поделился начальник отделения военной полиции группировки войск «Север» с позывным Гроза.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее было возбуждено уголовное дело против бойцов ВСУ, обстрелявших церковь в Курской области.

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