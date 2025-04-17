Учреждение здравоохранения в Горловке пострадало от обстрела ВСУ

Приходько: учреждение здравоохранения в Горловке повреждено в результате атаки ВСУ

Учреждение здравоохранения Горловки получило повреждения в результате вооруженной агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четверг. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате украинской вооруженной агрессии в жилмассиве «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) повреждено учреждение здравоохранения», — написал он.

Украинские войска выпустили по Никитовскому району два снаряда калибром 155 миллиметров. Информации о пострадавших не поступало.

15 апреля сообщалось, что украинские военные обстреляли село Зерново в Суземском районе Брянской области. Повреждения получили два производственных ангара сельхозпредприятия.

13 апреля ВСУ обстреляли Донецк. Удар пришелся между улицами Артема и Университетской. В итоге повреждения обнаружили на корпусе №4 Института проблем искусственного интеллекта.

Ранее ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области.