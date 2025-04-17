ВС России ударили по пяти бригадам ВСУ в Курской области

Минобороны: бойцы группировки «Север» ударили по бригадам ВСУ в Курской области

Бойцы группировки «Север» ударили по пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые столкновения произошли в районе населенного пункта Горналь, также был нанесен удар по противнику на территории Сумской области Украины. Живая сила и техника противника были атакованы в районе поселков Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка.

ВС России продолжают выжимать противника из Курской области.

16 апреля российская армия штурмом взяла Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области, лишив Вооруженные силы Украины (ВСУ) ключевого рубежа обороны на российской территории.

Монастырь был превращен в укрепленную огневую точку. Как сообщали эксперты, штурм мог обернуться разрушением исторической святыни и значительными потерями среди российских войск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны заявило о нанесении ударов по ВСУ в двух населенных пунктах Курской области.