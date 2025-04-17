Боец ВСУ подтвердил награждение солдат при ударе по Сумам

WP: боец ВСУ подтвердил, что в Сумах в момент удара было мероприятие с военными

Украинский военнослужащий подтвердил, что ракетный удар по зданию в Сумах был нанесен во время собрания командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их западных коллег. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам солдата, участники встречи, включая бойцов 117-й бригады, находились в подвале одного из местных университетов. Мероприятие включало церемонию награждения медалями.

«Проводить такое собрание в условиях боевых действий было безответственно. Мы понимали риски, но командование решило, что церемония важна для морального духа. Теперь видим последствия», — отметил собеседник, пожелавший остаться анонимным.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что ответственность за произошедшее в Сумах лежит на президенте Украины Владимире Зеленском.

13 апреля в Сумах прогремела серия мощных взрывов. По официальным данным, 84 человека получили ранения. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар нанесли по месту торжественного награждения бойцов территориальной обороны. Мэр города Конотопа после ударов призвал главу Сумской области встать на колени перед жителями, извиниться и уйти в отставку.

Ракетную атаку прокомментировал президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал «ошибкой» удар по Сумам и отметил, что воспринимает любой вооруженный конфликт как ужасное событие.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал удар ВС РФ по ВСУ в Сумах.