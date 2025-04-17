В МИД РФ назвали ответственного за произошедшее в Сумах

Захарова: ответственность за произошедшее в Сумах лежит на Зеленском

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что ответственность за произошедшее в Сумах лежит на президенте Украины Владимире Зеленском.

По ее словам, Зеленский, безусловно, несет ответственность за удар ВС РФ по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах.

«Под давлением фактов Зеленскому пришлось уволить главу Сумской военной администрации [Владимира] Артюха. Фактически он этим самым подтвердил выдвинутые против него обвинения <...>Я напомню Зеленскому, который решил на главу Сумской военной администрации переложить ответственность, его же, Зеленского, слова. Как он сказал пару лет назад? Что он «не лох»? А раз так, то ответственность на нем», — поделилась дипломат.

До этого Захарова заявляла, что обвинявшие Россию в нанесении удара по мирным жителям в Сумах должны «встать на колени перед миром» после прояснения произошедшего со стороны самой Украины.

Ранее назначенный Киевом губернатор попал под обстрел на месте удара по Херсону.