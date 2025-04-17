Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ назвали ответственного за произошедшее в Сумах

Захарова: ответственность за произошедшее в Сумах лежит на Зеленском
close
Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что ответственность за произошедшее в Сумах лежит на президенте Украины Владимире Зеленском.

По ее словам, Зеленский, безусловно, несет ответственность за удар ВС РФ по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах.

«Под давлением фактов Зеленскому пришлось уволить главу Сумской военной администрации [Владимира] Артюха. Фактически он этим самым подтвердил выдвинутые против него обвинения <...>Я напомню Зеленскому, который решил на главу Сумской военной администрации переложить ответственность, его же, Зеленского, слова. Как он сказал пару лет назад? Что он «не лох»? А раз так, то ответственность на нем», — поделилась дипломат.

До этого Захарова заявляла, что обвинявшие Россию в нанесении удара по мирным жителям в Сумах должны «встать на колени перед миром» после прояснения произошедшего со стороны самой Украины.

Ранее назначенный Киевом губернатор попал под обстрел на месте удара по Херсону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами