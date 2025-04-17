SpaceX Маска и его партнеры могут получить ключевые элементы системы «Золотой купол»

Космическая компания Илона Маска SpaceX и ее партнеры являются главными претендентами на получение ключевого элемента системы противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на шесть человек, знакомых с переговорами.

«Ракетно-спутниковая компания Маска сотрудничает с производителем программного обеспечения Palantir PLTR.O и разработчиком беспилотных летательных аппаратов Anduril в рамках тендера на строительство ключевых частей Golden Dome, что вызвало значительный интерес со стороны растущей базы оборонных стартапов в технологическом секторе», — говорится в сообщении.

Два источника агентства также рассказали, что SpaceX предлагает американскому правительству «модель подписки» на систему.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о разработке национальной системы ПРО «Железный купол». Позже инициатива была официально переименована в «Золотой купол». Из документа следует, что она будет включать в себя развертывание средств перехвата в космическом пространстве. Указ требует, чтобы Пентагон предоставил «планы разработки и развертывания многочисленных перехватчиков космического базирования, способных осуществлять перехват на начальном этапе.

Белый дом в марте приказал военным чиновникам обеспечить отражение будущего финансирования «Золотого купола» в новых бюджетных оценках на 2026–2030 годы.

Ранее в США рассказали о следующем шаге по созданию системы обороны «Золотой купол».