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В США рассказали о следующем шаге по созданию системы обороны «Золотой купол»

Defense One: Трамп рассмотрит три варианта проекта ПРО «Золотой купол»
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в конце марта рассмотрит три варианта проекта создания американской системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Defense One.

«Трамп на следующей неделе рассмотрит три варианта своего проекта противоракетной обороны «Золотой купол»», — говорится в сообщении издания.

Представители различных оборонных и военных агентств США разрабатывают варианты «разного масштаба и сложности», но все они, вероятно, потребуют «большей координации, чем может предложить сегодняшнее Агентство по противоракетной обороне», пишет портал.

Сообщается, что Пентагон пока находится «на ранней стадии» реализации самого амбициозного проекта противоракетной обороны в истории.

«Золотой купол» — это попытка администрации США воплотить неопределенные планы по созданию системы противоракетной обороны, схожей с израильским «Железным куполом».

Белый дом приказал военным чиновникам обеспечить отражение будущего финансирования «Золотого купола» в новых бюджетных оценках на 2026–2030 годы, однако сама система пока не определена, за исключением названия, заявили источники CNN.

Ранее на Аляске завершилось строительство новых пусковых шахт противоракетной обороны.

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