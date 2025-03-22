Трамп хочет «Золотой купол», способный защитить всю территорию США

Американские военные пытаются разработать систему обороны «Золотой купол» (Golden Dome), которая сможет защитить США от ракет большой дальности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Золотой купол» — это попытка администрации США переименовать неопределенные планы по созданию системы противоракетной обороны, схожей с израильским «Железным куполом».
Белый дом приказал военным чиновникам обеспечить отражение будущего финансирования «Золотого купола» в новых бюджетных оценках на 2026–2030 годы, однако сама система пока не определена, за исключением названия, заявили источники CNN.
«Сейчас Golden Dome — это всего лишь идея», — сказал один источник, знакомый с внутренними обсуждениями проекта.
По его словам, на данный момент обсуждения носят чисто концептуальный характер. Он добавил, что это делает прогнозирование будущих расходов практически невозможным, хотя на разработку и поддержание проекта, скорее всего, потребуются миллиарды долларов.
В январе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны.
Ранее министр обороны США ответил на обвинения Клинтон в работе на Россию.