Боец СВО обратился к Путину с жалобой на произвол полевых командиров

Российский военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, лейтенант 2-го танкового батальона 59-го танкового полка 144-й дивизии 20-й армии Павел Табачников обратился к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны России Андрею Белоусову. Об этом сообщает «Царьград».

Военный желает прекратить произвол со стороны полевых командиров.

Мужчина призвал привлечь к ответственности командира батальона Ибрагима Сафарова. Военный отметил, что Сафаров допускает произвол и бесчинства, из-за чего отсутствует нормальное обеспечение.

Ветеран СВО подчеркнул, что бойцов заставляют на собственные деньги покупать запчасти для техники, в том числе колеса для автомобилей и аккумуляторы для танков. Табачников признался, что он как замкомандира роты по вооружению самостоятельно поставляет военным аккумуляторы и компрессоры.

«Хочу сказать за пацанов, которые уже ничего не скажут то, что хотели бы они сказать. Потому что сказать за них, кроме меня, некому», — отметил Табачников.

Также военнослужащий указал, что на бронемашинах нет паспортов. По словам Табачникова, один и тот же танк могут много раз ремонтировать, но обратно его все равно возвращают непригодным.

Кроме того, он рассказал о поборах в батальоне, которые уже превратились в обычное дело. Табачников отметил, что с него потребовали денежные средства для создания нового подразделения беспилотников.

До этого сообщалось, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют уменьшить выплаты для граждан, которые добровольно идут служить в зону проведения СВО.

Ранее в России упростили выдачу добровольцам удостоверения ветерана.