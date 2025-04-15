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В российском регионе планируют сократить выплаты для добровольцев СВО

Выплату для добровольцев СВО из ЯНАО планируют сократить с 3,1 млн до 1,9 млн
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют уменьшить выплаты для граждан, которые добровольно идут служить в зону проведения СВО. Это следует из проекта постановления, который опубликован на сайте регионального правительства.

«Размер повышенной выплаты составляет 3,1 млн рублей, начиная с 15 апреля 2025 года — 1,9 млн рублей», — говорится в сообщении.

Сохранить выплату в ее прежнем размере смогут военные, которые оформили ее до даты вступления постановления в силу.

В марте в Госдуму внесли законопроект, который предполагает введение предельного срока для выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, которые не могут больше участвовать в боевых действиях в связи с получением ранения.

Депутаты предложили обязать ведомства и организации не дольше 15 дней проверять документы, необходимые для осуществления выплаты. После подтверждения полноты комплекта документов предлагается производить выплату в срок, не превышающий 15 дней.

Ранее в России упростили выдачу добровольцам удостоверения ветерана.

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