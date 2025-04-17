Одессит, уплывший на лодке к русским, призвал украинцев бежать

Приплывший в РФ на лодке одессит Стоянов выступил с призывом к жителям Украины

Одессит Владислав Стоянов, бежавший с Украины на лодке через Днепр, призвал украинцев выезжать из страны во избежание насильственной мобилизации. Об этом пишет РИА Новости.

«Граждане Украины, старайтесь всеми способами избежать мобилизации и попасть в сопредельные страны как можно скорее, потому что с каждым днем у вас меньше шансов выйти из этой ситуации как минимум живыми и неповрежденными», — сказал Стоянов.

В 20-х числах июня прошлого года Стоянов и Андрей Березовский в сильный шторм переправились через Днепр и на Кинбурнской косе сдались российским военнослужащим. В настоящее время одесситы находятся в колонии-поселении на территории Адыгеи, где отбывают 9-месячный срок за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.

До этого Стоянов рассказал об обстоятельствах побега. По словам мужчины, его при содействии полицейских похитили сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК). Ему удалось бежать и затем вместе с Березовским начать подготовку к побегу в Россию. Они приобрели резиновую лодку, мотор, закупили вещи.

16 апреля сообщалось, что трое военнослужащих 109-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен под Торецком.

Ранее украинский пленный предрек народную месть сотрудникам ТЦК.