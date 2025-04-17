Переплывшие Днепр на лодке одесситы рассказали о деталях побега к российским бойцам

Одесситы Березовский и Стоянов рассказали о своем побеге на лодке в Россию

Переправившиеся на резиновой лодке через Днепр и сдавшиеся российским военным одесситы Андрей Березовский и Владислав Стоянов рассказали РИА Новости об обстоятельствах своего побега.

По словам Стоянова, его при содействии полицейских похитили сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК). Ему удалось бежать и затем вместе с Березовским начать подготовку к побегу в Россию. Мужчины приобрели резиновую лодку, мотор, закупили вещи.

В 20-х числах июня прошлого года Березовский и Стоянов в сильный шторм переправились через Днепр и на Кинбурнской косе сдались российским военнослужащим.

В настоящее время одесситы находятся в колонии-поселении на территории Адыгеи, где отбывают 9-месячный срок за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.

16 апреля сообщалось, что трое военнослужащих 109-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен под Торецком.

Ранее украинский пленный предрек народную месть сотрудникам ТЦК.