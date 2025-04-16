Трое военнослужащих 109-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен под Торецком. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Сначала по позициям противника наносились удары дронами, только после этого противнику было предложено сдаться.

«С помощью беспилотника было организовано звуковещание над позициями противника с призывами сложить оружие. Боевики ВСУ 109 бригады теробороны приняли решение добровольно сдаться в плен», — говорится в сообщении.

Всех троих сдавшихся вывели дроном к позициям российских войск, где их приняли и взяли в плен.

Недавно пленный украинский военный Николай Чебанов сообщил, что бойцы ВСУ в Курахово на западе Донецкой области пытались отобрать припасы у мирных жителей, прятавшихся в подвале. По его словам, среди его сослуживцев были те, кто плохо относился к мирным жителям, считая их предателями, называли их «ждунами».

Ранее двое попавших в плен в Курской области украинских штурмовиков получили 15 и 15,5 года.