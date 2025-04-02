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ВСУ увеличивают число расчетов БПЛА на Купянском участке

Боец Контора: Киев увеличил число расчетов БПЛА на Купянском участке
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Inna Varenytsia/Reuters

Киев увеличивает число расчетов БПЛА украинского спецбатальона «Ахиллес» на Купянском направлении. Об этом РИА Новости рассказал военный с позывным Контора.

«Они сюда прибыли как батальон, сейчас они уже развиваются до полка. Уже 429-й полк «Ахиллес». Развиваются, обучают людей, увеличивают объем расчетов своих», — рассказал он.

По словам Конторы, «Ахиллес» прибыл на данный участок фронта батальоном, теперь же его состав ощутимо расширили.

2 апреля Воздушно-космические силы России (ВКС России), а также ракетные войска нанесли удар по центру сборки украинских беспилотников.

28 марта координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Херсоне был нанесен удар по маршрутам поставок оружия. Детонация и пожар говорят о том, что в составе присутствовали вагоны со снарядами и ракетами.

Ранее в сети появилось видео падения беспилотника на улице в Таганроге.

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