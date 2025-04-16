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Бывший боец ВСУ рассказал, почему на Украине закончились добровольцы

Бывший боец ВСУ Лютик заявил, что на Украине никто не хочет идти на фронт
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Gleb Garanich/Reuters

Перешедший на сторону России бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Лютик рассказал в интервью Tsargrad.tv, почему в его стране закончились добровольцы. По его словам, желание воевать было только у «идейных», и то, в самом начале. Однако, «патриотизм» быстро рассыпался под напором правды.

«Желание пропало, потому что люди и услышали, и увидели, что происходит вообще. Были видеоматериалы, которые бойцы снимали, разговоры после того, как они выходили с боевых задач. Тем, кто общался с военными, рассказывали, как все на самом деле, что происходит на фронте. Человек на «гражданке» видит: «Да ну нафиг, я уже не хочу», — поделился Лютик.

Есть и такие, кто лишь называет себя «патриотами», а на деле горазды только «сидеть и беседовать», добавил боец.

Пленный украинский военнослужащий Сергей Карпик до этого сообщил, что украинская молодежь вступает в ряды ВСУ в надежде получить хорошие выплаты, однако в случае невозвращения с фронта их родные остаются ни с чем.

Также, по его словам, часто молодые люди заключают контракт, поскольку боятся, что после 25 лет их все равно заберут в армию, но уже не выплатят деньги.

Ранее пленный рассказал о ненависти ВСУ к жителям освобожденного Курахово в ДНР.

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