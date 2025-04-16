Раскрыты потери ВСУ в бою за монастырь под Курском

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь, расположенный под Курском, исчисляются сотнями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации отмечается, что во время битвы за монастырь бойцы российской армии ликвидировали около 200 солдат украинской стороны.

«Монастырь уже освобожден морпехами 40-й бригады ВС РФ», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что украинские подразделения, которые заняли Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Курской области, несут потери.

Утром 15 апреля агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что группа ВСУ, находящаяся в монастыре в Горнале, отказалась от переговоров и от сдачи в плен российским военным.

По данным первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, на территории монастыря заблокированы около 300 военных, в том числе иностранные наемники.

Ранее военкор рассказал о сложностях штурма Горнальского монастыря.