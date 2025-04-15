Перехват разговора раскрыл подробности об окруженных в курском монастыре бойцах ВСУ

В окружение российских военных в Курской области попали наемники из Колумбии и нескольких других стран, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Уточняется, что наемники оказались заблокированы вместе с сотнями бойцов ВСУ в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в селе Горналь. Как сообщил Водолацкий, сдаваться в плен они не намерены, так как приехали в Курскую область «на охоту на людей».

«Около 300 террористов, которые там находятся, не имеют желания сдаваться, потому что они являются карателями, на руках которых не одна загубленная жизнь мирных граждан, и они понимают, что их ожидает», — рассказал депутат.

Он отметил, что в перехваченных переговорах слышна иностранная речь.

Утром 15 апреля в российских силовых структурах сообщили, что группа ВСУ, находящаяся в монастыре в Горнале, отказалась от переговоров. Кроме того, украинские военные и наемники отказались сдаваться в плен.

14 апреля начальник артиллерии одного из полков в составе ВС РФ с позывным «Мажор» рассказал, что вражеские формирования, которые сейчас находятся в Горнале, остались без тяжелой техники. По его словам, время от времени бойцам ВСУ удается заехать в населенный пункт на пикапах, однако российские военные сразу выводят машины из строя.

Ранее бойцы РФ уничтожили штурмовые группы ВСУ в Курской области.