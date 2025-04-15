Для зачистки Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь нужно перерезать пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Обитель — крайне сложный объект для штурма. Это основательное сооружение с толстыми стенами, расположенное, вдобавок, на господствующей высоте. Его лобовой штурм может обойтись группировке «Север» очень дорого», — написал журналист.

Коц добавил, что вокруг монастыря находятся меловые пещеры, где монахи добывали известь. По его словам, они представляют собой разветвленную сеть ходов и укрытий, которую украинские войска могут использовать для обороны.

Военкор предположил, что оставшихся в Горнальском монастыре бойцов ВСУ будут принуждать к сдаче путем изоляции района боевых действий. В частности, украинские войска могут отрезать от снабжения и сообщения с Сумской областью, уточнил Коц.

Несколькими часами ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военнослужащие начали штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Курской области. По имеющейся информации, внутри здания оказались заблокированы около 300 военнослужащих из состава 128-й бригады теробороны ВСУ.

Ранее перехваченный разговор раскрыл подробности об окруженных в курском монастыре бойцах ВСУ.