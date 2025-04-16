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Силовики заявили о потерях ВСУ в Горнальском монастыре

ТАСС: ВСУ понесли существенные потери в Горнальском монастыре в Курской области
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Украинские подразделения, которые заняли Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Курской области, несут потери. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Противник на территории монастыря понес существенные потери», — сказал источник агентства.

По его словам, отдельные группы украинских военных пытаются сбежать в направлении Сумской области Украины.

Утром 15 апреля ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что группа ВСУ, находящаяся в монастыре в Горнале, отказалась от переговоров и от сдачи в плен российским военным.

По данным первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, на территории монастыря заблокированы около 300 военных, в том числе иностранные наемники.

Ранее военкор рассказал о сложностях штурма Горнальского монастыря.

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