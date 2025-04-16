Два жителя Белгородской области пострадали в ходе атаки дронов ВСУ

Два жителя Белгородской области пострадали в результате атаки украинских беспилотников на населенные пункты региона. Подробности в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Среди пострадавших — мужчина из поселка Красная Яруга. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой. Также ранения получил водитель из села Новая Таволжанка Шебекинского округа. Его увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями. Кроме того, повреждения получил автомобиль мужчины.

Утром 15 апреля российским военным удалось предотвратить прорыв врага в Белгородскую область. Аэроразведка зафиксировала движение украинской техники в сторону села Демидовка.

Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары артиллерией и FPV-дронами по пехоте и тяжелой технике ВСУ. В результате были ликвидированы около 50 украинских военных, а также инженерная машина разграждения и две бронемашины.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области ликвидировали сооснователя организации украинских неонацистов.